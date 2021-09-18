Черевченко объяснил, почему покинул стадион в Уфе перед матчем РПЛ

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» рассказал о своем самочувствии перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Я приехал в отель. Просто поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь. Просто температура», — сказал Черевченко «СЭ».

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В субботу Telegram-канал «Ксюша сказала» сообщил, что наставник подмосковной команды покинул арену в Уфе перед матчем.