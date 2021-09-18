В «Химках» рассказали, почему Черевченко покинул стадион перед матчем с «Уфой»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о том, что главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко покинул стадион перед матчем с «Уфой» из-за повышенной температуры. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Ксюша сказала».

«Действительно у Черевченко поднялась температура. Он сдавал тест на коронавирусную инфекцию, результат — отрицательный. Может, ОРЗ обычное. Простудился, пока летели. Команда полностью здорова. Сегодня ей будет Игорь Семшов руководить. Черевченко сейчас сдал экспресс-тест на ковид, все отрицательное. Просто поднялась температура», — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 18 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.