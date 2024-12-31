Черданцев — о словах Карпина про комментаторов: «Мы с ним уже закрыли эту тему»
Комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о высказывании главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Все, уже проехали. Мы с Валерием Георгиевичем пообщались лично на эту тему, она закрыта, я возвращаться к ней не буду. Я ему написал, он мне ответил, мы поговорили, тема закрыта», — сказал Черданцев «РБ Спорт».
Сборная России отстранена от выступления в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|7
|8
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|18
|2
|7
|9
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|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
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|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
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|11
|1
|3
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