Черданцев — о словах Карпина про комментаторов: «Мы с ним уже закрыли эту тему»

Комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о высказывании главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Все, уже проехали. Мы с Валерием Георгиевичем пообщались лично на эту тему, она закрыта, я возвращаться к ней не буду. Я ему написал, он мне ответил, мы поговорили, тема закрыта», — сказал Черданцев «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от выступления в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.