Текке: «Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмет седьмое чемпионство»

Экс-футболист «Зенита» Фатих Текке рассказал, что верит в седьмое чемпионство петербуржцев.

«Очень надеюсь, что в 2025 году «Зенит» возьмет седьмое чемпионство подряд. К сожалению, у меня не получается часто следить за матчами российской лиги, но я верю в «Зенит». Мое сердце с этим клубом, и очередной их трофей очень бы меня обрадовал», — заявил Текке «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.