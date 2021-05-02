Черчесов поздравил «Зенит» с чемпионством
20:58
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с титулом РПЛ.
— Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате, — сказал Черчесов. — Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый футболист на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к чемпионату Европы.
(Вячеслав Короткин)
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