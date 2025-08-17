Бывший диетолог Роналду рассказал, что португалец знает об РПЛ

Нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Не обсуждал свой переход в ЦСКА с Роналду. Все знают про российский футбол. РПЛ одна из лучших лиг мира. Раньше российские команды и сборная хорошо выступали на международных соревнованиях. И Роналду это знает», — сказал Блеса «СЭ».

С февраля 2022 года сборная России и все российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.