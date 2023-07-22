Чепчугов: «Президент «Урала» должен дать премии игрокам за победу над ЦСКА»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о поражении армейцев от «Урала» в матче первого тура РПЛ (1:2).

Екатеринбургская команда обыграла ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года.

«Игра за Суперкубок это отдельный матч, не думаю, что поражение могло повлиять на моральное или психологическое состояние футболистов к старту чемпионата. Футболисты не железные люди, каждая команда по-своему вкатывается в сезон. Может, секрет «Урала» состоит в том, что нужно выжимать максимум на тренировках, и все получится. Сегодня «Урал» оказался сильнее. Президенту клуба следует выдать премию игрокам за эту победу», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

29 июля «Урал» сыграет с «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России, а ЦСКА на следующий день встретится с «Ахматом».