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Чемпионская раздевалка «Зенита». Видео

22:00
Магомед Оздоев. Фото ФК «Зенит»
Магомед Оздоев. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» стал первым за 20 лет клубом, которому удалось в третий раз подряд стать чемпионом России по футболу.

Петербургский клуб обыграл московский «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ. Матч на «Газпром Арене» завершился со счетом 6:1.

Набрав 61 очко в турнирной таблице, «Зенит» оказался недосягаем для остальных команд и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры