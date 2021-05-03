Чемпионская раздевалка «Зенита». Видео

«Зенит» стал первым за 20 лет клубом, которому удалось в третий раз подряд стать чемпионом России по футболу.

Петербургский клуб обыграл московский «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ. Матч на «Газпром Арене» завершился со счетом 6:1.

Набрав 61 очко в турнирной таблице, «Зенит» оказался недосягаем для остальных команд и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства.