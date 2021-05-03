Чемпионская раздевалка «Зенита». Видео
22:00
«Зенит» стал первым за 20 лет клубом, которому удалось в третий раз подряд стать чемпионом России по футболу.
Петербургский клуб обыграл московский «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ. Матч на «Газпром Арене» завершился со счетом 6:1.
Набрав 61 очко в турнирной таблице, «Зенит» оказался недосягаем для остальных команд и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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