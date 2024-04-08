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Сегодня, 19:10

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей 23-го тура

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Дмитрий Скопинцев, Данил Пруцев и Константин Тюкавин
Дмитрий Скопинцев, Данил Пруцев и Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В понедельник, 8 апреля, матчем «Оренбург» — «Рубин» (3:0) завершился 23-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Зенит» и «Краснодар» одержали победы над «Балтикой» (1:0) и «Пари НН» (4:3) соответственно. Перед очной встречей в следующем туре в субботу, 13 апреля, сине-бело-голубые опережают «быков» на 1 очко.

В борьбе за третью строчку ЦСКА (победил «Факел» 4:1), «Локомотив» (обыграл «Ахмат» 2:0) и «Спартак» приблизились к «Динамо», которое в дерби уступило красно-белым со счетом 1:2.

Результаты всех матчей 23-го тура чемпионата России

Турнирная таблица РПЛ после 23 туров сезона-2023/24

В 24-м туре встречаются: 13 апреля, суббота «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Ахмат» — «Балтика» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (17.00), «Локомотив» — ЦСКА (19.30);

14 апреля, воскресенье «Оренбург» — «Пари НН» (12.00), «Урал» — «Динамо» (14.15), «Факел» — «Ростов» (16.45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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РПЛ: «Спартак» победил «Динамо». Результаты матчей 23-го тура

«Оренбург» впервые в истории не пропустил в трех матчах РПЛ подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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