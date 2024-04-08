«Оренбург» впервые в истории не пропустил в трех матчах РПЛ подряд

«Оренбург» дома разгромил «Рубин» в заключительном матче 23-го тура РПЛ — 3:0.

Таким образом, клуб впервые в своей истории сыграл на ноль в трех матчах чемпионата России подряд. Ранее оренбуржцы на выезде поделили очки с «Факелом» (0:0) и дома победили «Балтику» (1:0).

Команда Давида Деограсии (23 очка) вышла из зоны стыковых матчей в таблице РПЛ, обойдя «Ахмат» (20) и «Урал» (20).