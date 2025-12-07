«Краснодар» ушел на зимнюю паузу единоличным лидером РПЛ: таблица после 18-го тура

В воскресенье, 7 декабря, матчами «Краснодар» — ЦСКА (3:1) и «Балтика» — «Крылья Советов» (2:0) завершился 18-й тур чемпионата России.

«Краснодар» (40 очков) ушел на зимнюю паузу единоличным лидером таблицы РПЛ. «Быки» на одно очко опережают «Зенит», на три — «Локомотив» и на четыре — ЦСКА.

Пятое место занимает «Балтика», которая отстает от лидера на 5 очков.

РПЛ: результаты всех матчей 18-го тура

В 19-м туре в марте 2026 года встречаются: «Зенит» — «Балтика», «Краснодар» — «Ростов», «Динамо» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Пари НН», «Ахмат» — ЦСКА, «Динамо» Мх — «Рубин», «Сочи» — «Спартак», «Оренбург» — «Акрон».