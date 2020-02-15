Арбитр Лапочкин рассказал, куда пропал Александр Егоров

Арбитр премьер-лиги Сергей Лапочкин в интервью «СЭ» рассказал, чем сейчас занимается экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

— Вы приятели с Александром Егоровым. Насколько задевали разговоры, что он, возглавляя ДСИ, относился к вам с большей симпатией, чем к другим?

— Отношусь спокойно. Подобные разговоры были, есть и будут. А моя задача была — не подставлять его своими действиями на поле, совершать меньше ошибок. Тогда и разговоров станет меньше.

— Где он сейчас?

— Дома, в Саранске. Отдыхает. Два с половиной года в департаменте — тяжелая психологическая и физическая нагрузка.

— Он собирается возвратиться в судейство в какой-то роли?

— Посмотрим.

— Загадочно.

— (улыбается) Я не могу говорить за кого-то. Думаю, все всё скоро узнают.

47-летний Егоров ушел с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) в конце декабря 2019-го. Александр занимал этот пост с 23 мая 2018 года. (Александр Бобров)

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