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Сегодня, 22:05

«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» приблизились к «Зениту»: турнирная таблица РПЛ

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«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В понедельник, 19 августа, матчами «Акрон» — «Рубин» (1:2) и «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0) закончился 5-й тур РПЛ.

Лидер чемпионата «Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками» (1:1). К питерцам приблизились одержавшие победы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

5

4

1

0

15-1

13

2

Динамо

5

4

0

1

9-3

12

3

Локомотив

5

4

0

1

12-5

12

4

Спартак

5

3

1

1

9-3

10

5

Краснодар

5

2

3

0

5-3

9

6

Ростов

5

2

2

1

7-9

8

7

ЦСКА

5

2

1

2

9-4

7

8

Рубин

5

2

1

2

9-11

7

9

Пари Нижний Новгород

5

2

0

3

5-9

6

10

Химки

5

1

2

2

6-8

5

11

Динамо Мх

5

1

2

2

2-4

5

12

Оренбург

5

1

2

2

7-10

5

13

Акрон

5

1

1

3

7-9

4

14

Крылья Советов

5

1

0

4

3-11

3

15

Ахмат

5

0

3

2

1-7

3

16

Факел

5

0

1

4

1-10

1

В 6-м туре встречаются: 23 августа «Рубин» — «Динамо» Мх (20.00),

24 августа ЦСКА — «Акрон» (15.00), «Зенит» — «Спартак» (17.30), «Факел» — «Оренбург» (17.30), «Ахмат» — «Химки» (20.00),

25 августа «Крылья Советов» — «Пари НН» (15.00), «Динамо» — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — «Ростов» (20.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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7 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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