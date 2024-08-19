«Динамо», «Локомотив» и «Спартак» приблизились к «Зениту»: турнирная таблица РПЛ
В понедельник, 19 августа, матчами «Акрон» — «Рубин» (1:2) и «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0) закончился 5-й тур РПЛ.
Лидер чемпионата «Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками» (1:1). К питерцам приблизились одержавшие победы «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».
РПЛ: результаты всех матчей 5-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
5
|
4
|
1
|
0
|
15-1
|
13
|
2
|
Динамо
|
5
|
4
|
0
|
1
|
9-3
|
12
|
3
|
Локомотив
|
5
|
4
|
0
|
1
|
12-5
|
12
|
4
|
Спартак
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-3
|
10
|
5
|
Краснодар
|
5
|
2
|
3
|
0
|
5-3
|
9
|
6
|
Ростов
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-9
|
8
|
7
|
ЦСКА
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-4
|
7
|
8
|
Рубин
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-11
|
7
|
9
|
Пари Нижний Новгород
|
5
|
2
|
0
|
3
|
5-9
|
6
|
10
|
Химки
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6-8
|
5
|
11
|
Динамо Мх
|
5
|
1
|
2
|
2
|
2-4
|
5
|
12
|
Оренбург
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7-10
|
5
|
13
|
Акрон
|
5
|
1
|
1
|
3
|
7-9
|
4
|
14
|
Крылья Советов
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3-11
|
3
|
15
|
Ахмат
|
5
|
0
|
3
|
2
|
1-7
|
3
|
16
|
Факел
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-10
|
1
В 6-м туре встречаются: 23 августа «Рубин» — «Динамо» Мх (20.00),
24 августа ЦСКА — «Акрон» (15.00), «Зенит» — «Спартак» (17.30), «Факел» — «Оренбург» (17.30), «Ахмат» — «Химки» (20.00),
25 августа «Крылья Советов» — «Пари НН» (15.00), «Динамо» — «Краснодар» (17.30), «Локомотив» — «Ростов» (20.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|1 : 2
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|1 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0