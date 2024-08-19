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Сегодня, 22:57

Источник: нападающий тель-авивского «Маккаби» Турджеман близок к переходу в ЦСКА за 5 миллионов евро

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Фото Global Look Press

Нападающий тель-авивского «Маккаби» Дор Турджеман близок к переходу в ЦСКА, сообщает Sport5.co.il.

По данным источника, сумма трансфера может составить около 5 миллионов евро. Главный тренер армейцев Марко Николич заинтересован в 20-летнем форварде, который может стать заменой нападающему Федору Чалову, ушедшему в ПАОК этим летом.

Турджеман — воспитанник «Маккаби», 20-летний израильтянин провел за команду 67 матчей, забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

(Эли Швидлер)

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ФК Маккаби (Тель-Авив)
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