РПЛ, 5-й тур: «Динамо» — «Крылья Советов», «Ростов» — «Оренбург» и другие матчи

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5-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В субботу, 17 августа, московское «Динамо» дома сыграет с «Крыльями Советов», а «Ростов» примет «Оренбург».

17 августа, суббота

18 августа, воскресенье

19 августа, понедельник

Турнирная таблица чемпионата России //

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