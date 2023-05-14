ЦСКА оторвался от «Ростова» и «Спартака» на 4 очка: турнирная таблица РПЛ после 27-го тура
В воскресенье, 14 мая, завершился 27-й тур чемпионата России.
ЦСКА (победа над «Торпедо») в борьбе за второе место оторвался от «Ростова» (поражение от «Сочи») и «Спартака» (ничья с «Химками») на 4 очка.
«Торпедо» потеряло все шансы отстаться в премьер-лиге и вылетело в ФНЛ.
Результаты матчей 27-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
27
|
20
|
5
|
2
|
70-17
|
65
|
2
|
ЦСКА
|
27
|
16
|
6
|
5
|
51-24
|
54
|
3
|
Ростов
|
27
|
14
|
8
|
5
|
44-35
|
50
|
4
|
Спартак
|
27
|
14
|
8
|
5
|
58-36
|
50
|
5
|
Ахмат
|
27
|
14
|
4
|
9
|
44-34
|
46
|
6
|
Краснодар
|
27
|
12
|
7
|
8
|
57-44
|
43
|
7
|
Динамо
|
27
|
12
|
6
|
9
|
44-38
|
42
|
8
|
Оренбург
|
27
|
12
|
3
|
12
|
50-52
|
39
|
9
|
Сочи
|
27
|
11
|
4
|
12
|
36-48
|
37
|
10
|
Локомотив
|
27
|
10
|
6
|
11
|
46-43
|
36
|
11
|
Урал
|
27
|
8
|
6
|
13
|
29-42
|
30
|
12
|
Факел
|
27
|
5
|
12
|
10
|
34-45
|
27
|
13
|
Крылья Советов
|
27
|
6
|
8
|
13
|
27-43
|
26
|
14
|
Пари НН
|
27
|
6
|
5
|
16
|
27-50
|
23
|
15
|
Химки
|
27
|
4
|
6
|
17
|
25-59
|
18
|
16
|
Торпедо
|
27
|
3
|
4
|
20
|
20-52
|
13
В матчах 28-го тура встречаются:
20 мая «Локомотив» — «Факел» (14:00), «Торпедо» — «Динамо» (16:30), «Оренбург» — «Зенит» (16:30), «Ахмат» — «Химки» (19:00);
21 мая «Крылья Советов» — «Урал» (14:00), «Спартак» — ЦСКА (16:30), «Краснодар» — «Ростов» (19:00); 22 мая «Пари НН» — «Сочи» (19:00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|0 : 3
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|1 : 0
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6