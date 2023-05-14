ЦСКА оторвался от «Ростова» и «Спартака» на 4 очка: турнирная таблица РПЛ после 27-го тура

В воскресенье, 14 мая, завершился 27-й тур чемпионата России.

ЦСКА (победа над «Торпедо») в борьбе за второе место оторвался от «Ростова» (поражение от «Сочи») и «Спартака» (ничья с «Химками») на 4 очка.

«Торпедо» потеряло все шансы отстаться в премьер-лиге и вылетело в ФНЛ.

Результаты матчей 27-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 27 20 5 2 70-17 65 2 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54 3 Ростов 27 14 8 5 44-35 50 4 Спартак 27 14 8 5 58-36 50 5 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46 6 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43 7 Динамо 27 12 6 9 44-38 42 8 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39 9 Сочи 27 11 4 12 36-48 37 10 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36 11 Урал 27 8 6 13 29-42 30 12 Факел 27 5 12 10 34-45 27 13 Крылья Советов 27 6 8 13 27-43 26 14 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23 15 Химки 27 4 6 17 25-59 18 16 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13

В матчах 28-го тура встречаются:

20 мая «Локомотив» — «Факел» (14:00), «Торпедо» — «Динамо» (16:30), «Оренбург» — «Зенит» (16:30), «Ахмат» — «Химки» (19:00);

21 мая «Крылья Советов» — «Урал» (14:00), «Спартак» — ЦСКА (16:30), «Краснодар» — «Ростов» (19:00); 22 мая «Пари НН» — «Сочи» (19:00).