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Артем Ребров подвел итоги благотворительного вечера-аукциона на «Открытие Банк Арене»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о благотворительном вечере собственного фонда «Своими глазами».

«Вечер получился классным! Конечно, мы переживали, потому что все было организовано в жатые сроки. Но мы все сделали. Самое главное, что с нашей стороны мы собрали хорошую сумму денег. Не подсчитывали, но по футболке Иньесты понятно, что будет хорошая сумма. Болельщики, которые пришли, пообщались с футболистами. Спасибо отдельное игрокам, тренеру, который пришел. Это важно, что болельщики получили что-то взамен за взнос — общение, подарки и классное время на нашем стадионе.

Сумма за футболку Иньесты — самая крупная? Да! Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес на базу? Я бы ее купил!». Я не думал, что она ему нужна. Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста. Квинси — футбольный человек, понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение", — сказал Ребров.

Также Ребров рассказал, когда планируется следующий благотворительный ужин.

«Честно, не знаю. Для начала надо помочь детям на деньги, которые мы собрали. Затем двигаться дальше. Надеюсь, что к концу лета что-то проведём. У нас площадка не только на стадионе — есть театр «У Никитских ворот», галерея, в которой до этого проводили. Что-то интересное мы придумаем», — добавил Ребров.

Артем Ребров
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
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13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
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Зенит

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Спартак

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