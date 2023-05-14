Артем Ребров подвел итоги благотворительного вечера-аукциона на «Открытие Банк Арене»

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о благотворительном вечере собственного фонда «Своими глазами».

«Вечер получился классным! Конечно, мы переживали, потому что все было организовано в жатые сроки. Но мы все сделали. Самое главное, что с нашей стороны мы собрали хорошую сумму денег. Не подсчитывали, но по футболке Иньесты понятно, что будет хорошая сумма. Болельщики, которые пришли, пообщались с футболистами. Спасибо отдельное игрокам, тренеру, который пришел. Это важно, что болельщики получили что-то взамен за взнос — общение, подарки и классное время на нашем стадионе.

Сумма за футболку Иньесты — самая крупная? Да! Квинси, когда увидел футболку, сразу сказал: «А что ты не принес на базу? Я бы ее купил!». Я не думал, что она ему нужна. Конечно, другим болельщикам было тяжело с футболистами биться, но это Иньеста. Квинси — футбольный человек, понимает, насколько это легендарная футболка с его подписью. Очень рад, что она досталась ему. Для фонда это хорошее пополнение", — сказал Ребров.

Также Ребров рассказал, когда планируется следующий благотворительный ужин.

«Честно, не знаю. Для начала надо помочь детям на деньги, которые мы собрали. Затем двигаться дальше. Надеюсь, что к концу лета что-то проведём. У нас площадка не только на стадионе — есть театр «У Никитских ворот», галерея, в которой до этого проводили. Что-то интересное мы придумаем», — добавил Ребров.