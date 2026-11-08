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Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ 8 ноября 2026 по итогам 14 тура

«Зенит» лидирует, «Динамо» на втором месте: таблица РПЛ после 14-го тура

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

В воскресенье, 8 ноября, матчем «Балтики» и махачкалинского «Динамо» (0:1) завершился 14-й тур чемпионата России.

Лидером РПЛ остается «Зенит», который сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Сине-бело-голубые опережают «Динамо», которое победило «Факел» (2:1), по результату очной встречи в 4-м туре (3:0 в Санкт-Петербурге).

На третье место вышел «Спартак», победивший «Акрон» (2:1); на четвертое поднялся «Краснодар», обыгравший ЦСКА (4:2).

РПЛ: результаты всех матчей 14-го тура

В 15-м туре встречаются: 20 ноября «Ростов» — «Крылья Советов» (19.30);

21 ноября «Оренбург» — «Балтика» (13.00), «Акрон» — «Факел» (15.15), «Рубин» — «Зенит» (17.30), ЦСКА — «Ахмат» (19.45);

22 ноября «Динамо» — «Краснодар» (14.00), «Динамо» Мх — «Спартак» (16.30), «Родина» — «Локомотив» (19.00).

Источник: Таблица РПЛ
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РПЛ
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Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Балтики» в Калининграде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх 0 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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