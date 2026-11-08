«Зенит» лидирует, «Динамо» на втором месте: таблица РПЛ после 14-го тура
В воскресенье, 8 ноября, матчем «Балтики» и махачкалинского «Динамо» (0:1) завершился 14-й тур чемпионата России.
Лидером РПЛ остается «Зенит», который сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Сине-бело-голубые опережают «Динамо», которое победило «Факел» (2:1), по результату очной встречи в 4-м туре (3:0 в Санкт-Петербурге).
На третье место вышел «Спартак», победивший «Акрон» (2:1); на четвертое поднялся «Краснодар», обыгравший ЦСКА (4:2).
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РПЛ: результаты всех матчей 14-го тура
В 15-м туре встречаются: 20 ноября «Ростов» — «Крылья Советов» (19.30);
21 ноября «Оренбург» — «Балтика» (13.00), «Акрон» — «Факел» (15.15), «Рубин» — «Зенит» (17.30), ЦСКА — «Ахмат» (19.45);
22 ноября «Динамо» — «Краснодар» (14.00), «Динамо» Мх — «Спартак» (16.30), «Родина» — «Локомотив» (19.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3