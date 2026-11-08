«Зенит» лидирует, «Динамо» на втором месте: таблица РПЛ после 14-го тура

В воскресенье, 8 ноября, матчем «Балтики» и махачкалинского «Динамо» (0:1) завершился 14-й тур чемпионата России.

Лидером РПЛ остается «Зенит», который сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Сине-бело-голубые опережают «Динамо», которое победило «Факел» (2:1), по результату очной встречи в 4-м туре (3:0 в Санкт-Петербурге).

На третье место вышел «Спартак», победивший «Акрон» (2:1); на четвертое поднялся «Краснодар», обыгравший ЦСКА (4:2).

РПЛ: результаты всех матчей 14-го тура

В 15-м туре встречаются: 20 ноября «Ростов» — «Крылья Советов» (19.30);

21 ноября «Оренбург» — «Балтика» (13.00), «Акрон» — «Факел» (15.15), «Рубин» — «Зенит» (17.30), ЦСКА — «Ахмат» (19.45);

22 ноября «Динамо» — «Краснодар» (14.00), «Динамо» Мх — «Спартак» (16.30), «Родина» — «Локомотив» (19.00).