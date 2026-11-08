Талалаев о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Тяжелее стало взламывать эту крепость»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Встреча прошла 8 ноября. Единственный гол на 4-й минуте после подачи углового забил Кирилл Зинович. В компенсированное к первому тайму время нападающий хозяев Брайан Хиль не реализовал пенальти, попав в перекладину.
«Хорошая игра. Проиграли команде, которая очень организована, дисциплинирована. Находилась в том же состоянии, что и мы. Борется, бьется за каждое очко. После того как забила на первом стандарте своем, нам еще тяжелее стало взламывать эту крепость», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.
«Балтика» с 17 очками после 14 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 16 очками идет 11-м.
В следующем туре калининградцы 21 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом», а махачкалинцы 22 ноября примут «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3