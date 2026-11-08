Талалаев о поражении от махачкалинского «Динамо»: «Тяжелее стало взламывать эту крепость»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

Встреча прошла 8 ноября. Единственный гол на 4-й минуте после подачи углового забил Кирилл Зинович. В компенсированное к первому тайму время нападающий хозяев Брайан Хиль не реализовал пенальти, попав в перекладину.

«Хорошая игра. Проиграли команде, которая очень организована, дисциплинирована. Находилась в том же состоянии, что и мы. Борется, бьется за каждое очко. После того как забила на первом стандарте своем, нам еще тяжелее стало взламывать эту крепость», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

«Балтика» с 17 очками после 14 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» с 16 очками идет 11-м.

В следующем туре калининградцы 21 ноября сыграют на выезде с «Оренбургом», а махачкалинцы 22 ноября примут «Спартак».