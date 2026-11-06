«Рубин» отправил «Локомотив» в зону вылета. Галактионов оказался в тупике
Главная тема разговоров перед пятничным матчем — уход Михаила Галактионова. То, что игра с «Рубином» станет для специалиста последней у руля «Локомотива», а во время международной паузы команда обретет нового тренера, утверждали практически все. Однако сам Михаил Михайлович перед стартовым свистком отказался от каких-либо комментариев.
Между тем некоторые слухи связывали будущее Галактионова с «Рубином», что придавало дуэли с казанцами дополнительную интригу. Тем более Олег Кузьмин (тренеры очень тепло приветствовали друг друга) после отставки Франка Артиги встряхнул команду. Казанцы в кубковом турнире дали бой «Спартаку» (0:1), а в РПЛ обыграли «Факел» (1:0). Это была первая победа в чемпионате с 30 августа — после трех ничьих и такого же количества поражений. Она позволила покинуть зону стыковых матчей, где, в свою очередь, оказался «Локо».
Как на такой информационный фон реагировать футболистам? Что будет с мотивацией железнодорожников? Судя по стартовому отрезку, хозяева словно абстрагировались от всего лишнего и старались реализовать тактические замыслы Галактионова, который выбрал схему с тройкой центральных защитников. И одна из перестановок вполне могла принести быстрый гол. Пиняев, который располагался на нетипичном для себя правом фланге, навешивал в штрафную, и Сильянов ударом со второго этажа заставил Ставера отбивать мяч из-под перекладины.
Но и «Рубин» нашел чем ответить, а Морозов в последний момент сбил прицел оказавшемуся в отличной позиции Бабаеву. И этот же форвард мог наказать Сильянова за неудачную передачу в направлении собственных ворот. Пожар потушил Джикия, заблокировавший удар. Так что при территориальном преимуществе москвичей (62 процента владения к перерыву) атаки казанцев получались более острыми. Да и в обороне они подстроились под схему соперника, и после выстрела Пиняева над перекладиной в середине первого тайма отметить что-то интересное в игре «Локо» было невозможно.
Зато «Рубин» перед паузой выдал очень мощный отрезок. Он начался с двух стандартов, и в первом случае — после скидки Вуячича в район площади ворот — Лукас Фассон в последний момент опередил Сальседо. Потом Митрюшкину пришлось самоотверженно бросаться в ноги Вуячичу, а также останавливать выстрел Сальседо в ближний угол. Тактически казанцы предстали более гибкой командой, тогда как хозяевам не хватало идей, и логично, что на второй тайм с задачей придать игре остроты вышли Руденко и Бакаев.
Оба, бесспорно, оживили игру, и одна атака у «Локо» получилась очень симпатичной. Но опять ближе к голу подобрались казанцы — на этот раз Митрюшкин не позволил забить бывшему одноклубнику Самошникову. Игра же пошла на встречных курсах, и уже защитникам «Рубина» при угловом пришлось принимать на себя плотный удар пытавшегося расстрелять ближний угол Мостового. Только в итоге стандарт принес результат гостям: Митрюшкин исчерпал лимит чудес, когда Фассон позволил Тесленко открыть счет ударом с лета из центра штрафной.
Такое развитие событий соответствовало логике игры, и при 1:0 гости не стали закрываться и оберегать минимальное преимущество. Напротив, использовав некоторую растерянность «Локо», попытались развить успех, на что Галактионов ответил выходом Ракова и Коваленко. Последний был даже близок к цели, головой подрезав мяч в сантиметрах от штанги. Однако в дальнейшем попытки загружать штрафную подачами не имели успеха. Сильянов, например, пробил в руки Ставеру, тогда как Лобов заставил Митрюшкина перевести мяч через перекладину, а на второй добавленной минуте гости чудом не забили еще.
Второй гол, впрочем, ничего не изменил бы. «Локомотив» почти на дне и опустился в зону вылета. И это уже тренерский тупик.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2