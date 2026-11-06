«Рубин» отправил «Локомотив» в зону вылета. Галактионов оказался в тупике

Железнодорожники продолжают падение.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Главная тема разговоров перед пятничным матчем — уход Михаила Галактионова. То, что игра с «Рубином» станет для специалиста последней у руля «Локомотива», а во время международной паузы команда обретет нового тренера, утверждали практически все. Однако сам Михаил Михайлович перед стартовым свистком отказался от каких-либо комментариев.

Между тем некоторые слухи связывали будущее Галактионова с «Рубином», что придавало дуэли с казанцами дополнительную интригу. Тем более Олег Кузьмин (тренеры очень тепло приветствовали друг друга) после отставки Франка Артиги встряхнул команду. Казанцы в кубковом турнире дали бой «Спартаку» (0:1), а в РПЛ обыграли «Факел» (1:0). Это была первая победа в чемпионате с 30 августа — после трех ничьих и такого же количества поражений. Она позволила покинуть зону стыковых матчей, где, в свою очередь, оказался «Локо».

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как на такой информационный фон реагировать футболистам? Что будет с мотивацией железнодорожников? Судя по стартовому отрезку, хозяева словно абстрагировались от всего лишнего и старались реализовать тактические замыслы Галактионова, который выбрал схему с тройкой центральных защитников. И одна из перестановок вполне могла принести быстрый гол. Пиняев, который располагался на нетипичном для себя правом фланге, навешивал в штрафную, и Сильянов ударом со второго этажа заставил Ставера отбивать мяч из-под перекладины.

Но и «Рубин» нашел чем ответить, а Морозов в последний момент сбил прицел оказавшемуся в отличной позиции Бабаеву. И этот же форвард мог наказать Сильянова за неудачную передачу в направлении собственных ворот. Пожар потушил Джикия, заблокировавший удар. Так что при территориальном преимуществе москвичей (62 процента владения к перерыву) атаки казанцев получались более острыми. Да и в обороне они подстроились под схему соперника, и после выстрела Пиняева над перекладиной в середине первого тайма отметить что-то интересное в игре «Локо» было невозможно.

Зато «Рубин» перед паузой выдал очень мощный отрезок. Он начался с двух стандартов, и в первом случае — после скидки Вуячича в район площади ворот — Лукас Фассон в последний момент опередил Сальседо. Потом Митрюшкину пришлось самоотверженно бросаться в ноги Вуячичу, а также останавливать выстрел Сальседо в ближний угол. Тактически казанцы предстали более гибкой командой, тогда как хозяевам не хватало идей, и логично, что на второй тайм с задачей придать игре остроты вышли Руденко и Бакаев.

Оба, бесспорно, оживили игру, и одна атака у «Локо» получилась очень симпатичной. Но опять ближе к голу подобрались казанцы — на этот раз Митрюшкин не позволил забить бывшему одноклубнику Самошникову. Игра же пошла на встречных курсах, и уже защитникам «Рубина» при угловом пришлось принимать на себя плотный удар пытавшегося расстрелять ближний угол Мостового. Только в итоге стандарт принес результат гостям: Митрюшкин исчерпал лимит чудес, когда Фассон позволил Тесленко открыть счет ударом с лета из центра штрафной.

Такое развитие событий соответствовало логике игры, и при 1:0 гости не стали закрываться и оберегать минимальное преимущество. Напротив, использовав некоторую растерянность «Локо», попытались развить успех, на что Галактионов ответил выходом Ракова и Коваленко. Последний был даже близок к цели, головой подрезав мяч в сантиметрах от штанги. Однако в дальнейшем попытки загружать штрафную подачами не имели успеха. Сильянов, например, пробил в руки Ставеру, тогда как Лобов заставил Митрюшкина перевести мяч через перекладину, а на второй добавленной минуте гости чудом не забили еще.

Второй гол, впрочем, ничего не изменил бы. «Локомотив» почти на дне и опустился в зону вылета. И это уже тренерский тупик.