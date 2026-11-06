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Локомотив — Рубин: счет 0:1 и обзор матча 14-го тура РПЛ 6 ноября 2026 — видео гола

«Рубин» отправил «Локомотив» в зону вылета. Галактионов оказался в тупике

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Железнодорожники продолжают падение.
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Рубин

Главная тема разговоров перед пятничным матчем — уход Михаила Галактионова. То, что игра с «Рубином» станет для специалиста последней у руля «Локомотива», а во время международной паузы команда обретет нового тренера, утверждали практически все. Однако сам Михаил Михайлович перед стартовым свистком отказался от каких-либо комментариев.

Между тем некоторые слухи связывали будущее Галактионова с «Рубином», что придавало дуэли с казанцами дополнительную интригу. Тем более Олег Кузьмин (тренеры очень тепло приветствовали друг друга) после отставки Франка Артиги встряхнул команду. Казанцы в кубковом турнире дали бой «Спартаку» (0:1), а в РПЛ обыграли «Факел» (1:0). Это была первая победа в чемпионате с 30 августа — после трех ничьих и такого же количества поражений. Она позволила покинуть зону стыковых матчей, где, в свою очередь, оказался «Локо».

Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как на такой информационный фон реагировать футболистам? Что будет с мотивацией железнодорожников? Судя по стартовому отрезку, хозяева словно абстрагировались от всего лишнего и старались реализовать тактические замыслы Галактионова, который выбрал схему с тройкой центральных защитников. И одна из перестановок вполне могла принести быстрый гол. Пиняев, который располагался на нетипичном для себя правом фланге, навешивал в штрафную, и Сильянов ударом со второго этажа заставил Ставера отбивать мяч из-под перекладины.

Но и «Рубин» нашел чем ответить, а Морозов в последний момент сбил прицел оказавшемуся в отличной позиции Бабаеву. И этот же форвард мог наказать Сильянова за неудачную передачу в направлении собственных ворот. Пожар потушил Джикия, заблокировавший удар. Так что при территориальном преимуществе москвичей (62 процента владения к перерыву) атаки казанцев получались более острыми. Да и в обороне они подстроились под схему соперника, и после выстрела Пиняева над перекладиной в середине первого тайма отметить что-то интересное в игре «Локо» было невозможно.

Михаил Галактионов.Галактионов ушел, но он не ушел. «Локомотив» продолжает удивлять

Зато «Рубин» перед паузой выдал очень мощный отрезок. Он начался с двух стандартов, и в первом случае — после скидки Вуячича в район площади ворот — Лукас Фассон в последний момент опередил Сальседо. Потом Митрюшкину пришлось самоотверженно бросаться в ноги Вуячичу, а также останавливать выстрел Сальседо в ближний угол. Тактически казанцы предстали более гибкой командой, тогда как хозяевам не хватало идей, и логично, что на второй тайм с задачей придать игре остроты вышли Руденко и Бакаев.

Оба, бесспорно, оживили игру, и одна атака у «Локо» получилась очень симпатичной. Но опять ближе к голу подобрались казанцы — на этот раз Митрюшкин не позволил забить бывшему одноклубнику Самошникову. Игра же пошла на встречных курсах, и уже защитникам «Рубина» при угловом пришлось принимать на себя плотный удар пытавшегося расстрелять ближний угол Мостового. Только в итоге стандарт принес результат гостям: Митрюшкин исчерпал лимит чудес, когда Фассон позволил Тесленко открыть счет ударом с лета из центра штрафной.

Такое развитие событий соответствовало логике игры, и при 1:0 гости не стали закрываться и оберегать минимальное преимущество. Напротив, использовав некоторую растерянность «Локо», попытались развить успех, на что Галактионов ответил выходом Ракова и Коваленко. Последний был даже близок к цели, головой подрезав мяч в сантиметрах от штанги. Однако в дальнейшем попытки загружать штрафную подачами не имели успеха. Сильянов, например, пробил в руки Ставеру, тогда как Лобов заставил Митрюшкина перевести мяч через перекладину, а на второй добавленной минуте гости чудом не забили еще.

Второй гол, впрочем, ничего не изменил бы. «Локомотив» почти на дне и опустился в зону вылета. И это уже тренерский тупик.

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 10
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 10
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 7
П
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 6
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Максим Глушенков

Зенит

 4
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 4
И К Ж
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Ахмат

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 10 1 2
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