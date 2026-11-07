Два удаления в Воронеже, промах века от Пуси, победный гол Тюкавина. «Динамо» выходит на первое место в РПЛ
«Динамо» приехало в Воронеж в статусе главного преследователя «Зенита» — второе место и всего два очка отставания от лидера. «Факел» — последний в РПЛ, но легкой жизни это москвичам не обещало. Хотя бы потому, что у хозяев сменился тренер, а это почти гарантия эмоционального всплеска. Спасать воронежцев от вылета призван Хасанби Биджиев.
И уже на третьей минуте бело-голубые его огорчили. Артур отборолся на фланге, Бителло отпасовал в штрафную Фомину, а тот точно пробил в дальний угол. 1:0 — идеальное начало для «Динамо». Против команд с вязкой обороной быстро повести в счете — счастье. А для динамовцев — тем более, они в этом сезоне всегда выигрывали, когда забивали первыми.
Казалось, «Факел» станет легкой жертвой команды Шварца. И следующий момент у нее возник тут же — Гладышев из отличной позиции попал в ногу защитнику. Но довольно быстро игра перевернулась. Москвичи сами себе привезли ответный гол. Касерес поперечной передачей пригласил Якимова накрывать Рикардо, что тот успешно и сделал. Отбор на линии штрафной, выход один на один — 1:1.
На этом проблемы гостей в первом тайме не закончились. Артур дважды в течение трех минут опасно выставлял ногу, за что получил два предупреждения, оставив команду в меньшинстве на 42-й минуте. И пусть первый момент с карточкой выглядел спорным, «Динамо» от этого только обиднее.
Следующие 30 минут Воронеж давил, а бело-голубые почти не имели шансов в контригре. В перерыве Шварц поменял второго вингера Гладышева, выпустив вместо него Осипенко. Москвичи стали играть в три центральных защитника, а фланги целиком забрали Касерес (чуть позже Казимир) и Рубенс.
Нельзя сказать, чтобы у «Факела» возникало множество моментов, но настойчивые попытки выйти на ударную позицию порой приносили плоды. Особенно опасными были эпизоды с участием Якимова и Кокшарова, но первый не перекинул Лунева, второму же не хватило точности.
А на 72-й минуте составы уравнялись. Тодорович, уже имевший желтую карточку, наступил на ногу Казимиру и тоже отправился в раздевалку.
Игра пошла на встречных курсах. Бителло закрутил в дальний угол — Обухов справился. Но самый драматичный эпизод матча случился на 78-й минуте. Магомедов роскошным пасом вывел один на один Пуси, тот обыграл Лунева, и оставалось только попасть в пустые ворота. Как албанец умудрился промахнуться? Форвард имел массу времени, чтобы остановиться, подработать и точно пробить. Однако Пуси решил ударить с ходу и вошел в историю курьезов РПЛ, став героем мемов.
А когда казалось, что упорный равный матч прикатится к ничьей, слово взяла главная звезда «Динамо». Осипенко навесил, а Тюкавин точно пробил головой — 2:1 на 90+1-й минуте.
Бело-голубые снова выходят на первое место, ожидая, чем ответит «Зенит», имеющий игру в запасе. А Биджиев начинает в Воронеже с обиднейшего поражения и наверняка еще долго будет вспоминать промах Пуси.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
2
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2