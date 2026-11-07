Два удаления в Воронеже, промах века от Пуси, победный гол Тюкавина. «Динамо» выходит на первое место в РПЛ

Победа бело-голубых над «Факелом» — 2:1.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)

«Динамо» приехало в Воронеж в статусе главного преследователя «Зенита» — второе место и всего два очка отставания от лидера. «Факел» — последний в РПЛ, но легкой жизни это москвичам не обещало. Хотя бы потому, что у хозяев сменился тренер, а это почти гарантия эмоционального всплеска. Спасать воронежцев от вылета призван Хасанби Биджиев.

И уже на третьей минуте бело-голубые его огорчили. Артур отборолся на фланге, Бителло отпасовал в штрафную Фомину, а тот точно пробил в дальний угол. 1:0 — идеальное начало для «Динамо». Против команд с вязкой обороной быстро повести в счете — счастье. А для динамовцев — тем более, они в этом сезоне всегда выигрывали, когда забивали первыми.

Казалось, «Факел» станет легкой жертвой команды Шварца. И следующий момент у нее возник тут же — Гладышев из отличной позиции попал в ногу защитнику. Но довольно быстро игра перевернулась. Москвичи сами себе привезли ответный гол. Касерес поперечной передачей пригласил Якимова накрывать Рикардо, что тот успешно и сделал. Отбор на линии штрафной, выход один на один — 1:1.

На этом проблемы гостей в первом тайме не закончились. Артур дважды в течение трех минут опасно выставлял ногу, за что получил два предупреждения, оставив команду в меньшинстве на 42-й минуте. И пусть первый момент с карточкой выглядел спорным, «Динамо» от этого только обиднее.

Следующие 30 минут Воронеж давил, а бело-голубые почти не имели шансов в контригре. В перерыве Шварц поменял второго вингера Гладышева, выпустив вместо него Осипенко. Москвичи стали играть в три центральных защитника, а фланги целиком забрали Касерес (чуть позже Казимир) и Рубенс.

Нельзя сказать, чтобы у «Факела» возникало множество моментов, но настойчивые попытки выйти на ударную позицию порой приносили плоды. Особенно опасными были эпизоды с участием Якимова и Кокшарова, но первый не перекинул Лунева, второму же не хватило точности.

А на 72-й минуте составы уравнялись. Тодорович, уже имевший желтую карточку, наступил на ногу Казимиру и тоже отправился в раздевалку.

Игра пошла на встречных курсах. Бителло закрутил в дальний угол — Обухов справился. Но самый драматичный эпизод матча случился на 78-й минуте. Магомедов роскошным пасом вывел один на один Пуси, тот обыграл Лунева, и оставалось только попасть в пустые ворота. Как албанец умудрился промахнуться? Форвард имел массу времени, чтобы остановиться, подработать и точно пробить. Однако Пуси решил ударить с ходу и вошел в историю курьезов РПЛ, став героем мемов.

А когда казалось, что упорный равный матч прикатится к ничьей, слово взяла главная звезда «Динамо». Осипенко навесил, а Тюкавин точно пробил головой — 2:1 на 90+1-й минуте.

Бело-голубые снова выходят на первое место, ожидая, чем ответит «Зенит», имеющий игру в запасе. А Биджиев начинает в Воронеже с обиднейшего поражения и наверняка еще долго будет вспоминать промах Пуси.