Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Факел — Динамо счет 1:2: результат и обзор матча 14 тура РПЛ 7 ноября 2026 — видео голов

Два удаления в Воронеже, промах века от Пуси, победный гол Тюкавина. «Динамо» выходит на первое место в РПЛ

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото ФК «Динамо», соцсети
Победа бело-голубых над «Факелом» — 2:1.
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:2
Динамо

«Динамо» приехало в Воронеж в статусе главного преследователя «Зенита» — второе место и всего два очка отставания от лидера. «Факел» — последний в РПЛ, но легкой жизни это москвичам не обещало. Хотя бы потому, что у хозяев сменился тренер, а это почти гарантия эмоционального всплеска. Спасать воронежцев от вылета призван Хасанби Биджиев.

И уже на третьей минуте бело-голубые его огорчили. Артур отборолся на фланге, Бителло отпасовал в штрафную Фомину, а тот точно пробил в дальний угол. 1:0 — идеальное начало для «Динамо». Против команд с вязкой обороной быстро повести в счете — счастье. А для динамовцев — тем более, они в этом сезоне всегда выигрывали, когда забивали первыми.

Казалось, «Факел» станет легкой жертвой команды Шварца. И следующий момент у нее возник тут же — Гладышев из отличной позиции попал в ногу защитнику. Но довольно быстро игра перевернулась. Москвичи сами себе привезли ответный гол. Касерес поперечной передачей пригласил Якимова накрывать Рикардо, что тот успешно и сделал. Отбор на линии штрафной, выход один на один — 1:1.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Факел» проиграл «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

На этом проблемы гостей в первом тайме не закончились. Артур дважды в течение трех минут опасно выставлял ногу, за что получил два предупреждения, оставив команду в меньшинстве на 42-й минуте. И пусть первый момент с карточкой выглядел спорным, «Динамо» от этого только обиднее.

Следующие 30 минут Воронеж давил, а бело-голубые почти не имели шансов в контригре. В перерыве Шварц поменял второго вингера Гладышева, выпустив вместо него Осипенко. Москвичи стали играть в три центральных защитника, а фланги целиком забрали Касерес (чуть позже Казимир) и Рубенс.

Нельзя сказать, чтобы у «Факела» возникало множество моментов, но настойчивые попытки выйти на ударную позицию порой приносили плоды. Особенно опасными были эпизоды с участием Якимова и Кокшарова, но первый не перекинул Лунева, второму же не хватило точности.

А на 72-й минуте составы уравнялись. Тодорович, уже имевший желтую карточку, наступил на ногу Казимиру и тоже отправился в раздевалку.

Игра пошла на встречных курсах. Бителло закрутил в дальний угол — Обухов справился. Но самый драматичный эпизод матча случился на 78-й минуте. Магомедов роскошным пасом вывел один на один Пуси, тот обыграл Лунева, и оставалось только попасть в пустые ворота. Как албанец умудрился промахнуться? Форвард имел массу времени, чтобы остановиться, подработать и точно пробить. Однако Пуси решил ударить с ходу и вошел в историю курьезов РПЛ, став героем мемов.

А когда казалось, что упорный равный матч прикатится к ничьей, слово взяла главная звезда «Динамо». Осипенко навесил, а Тюкавин точно пробил головой — 2:1 на 90+1-й минуте.

Бело-голубые снова выходят на первое место, ожидая, чем ответит «Зенит», имеющий игру в запасе. А Биджиев начинает в Воронеже с обиднейшего поражения и наверняка еще долго будет вспоминать промах Пуси.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Илья Авербух: "Когда Трусова восстановит аксель в 3,5 оборота результат будет еще выше"
«Это элита». Капризов продолжает писать историю «Миннесоты»
Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
Популярное видео
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Галатасарай» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Ахмат» — «Родина»: хозяева выигрывают после первого тайма
«Ахмат» — «Родина»: Цаке открыл счет в первом тайме
Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в октябре
Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Динамо»
«Факел» — «Динамо»: судья ошибочно удалил воронежца Тодоровича
РПЛ, расписание и результаты 14-го тура: «Факел» проиграл «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. Все матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«За меня от «Ювентуса» «Динамо» получило форму, автобус и бесплатные сборы в Италии. А миллион долларов раздербанили»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости