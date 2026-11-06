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РПЛ 14 тур, расписание и результаты: Краснодар — ЦСКА, Спартак — Акрон, Зенит — Ростов 6-8 ноября 2026

РПЛ, расписание и результаты 14-го тура: «Локомотив» — «Рубин», «Краснодар» — ЦСКА. Все матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Данила Козлов и Валентин Пальцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 14-го тура чемпионата России-2026/27.

6 ноября «Локомотив» сыграет с «Рубином».

7 ноября состоятся матчи «Факел» — «Динамо», «Ахмат» — «Родина» и «Краснодар» — ЦСКА.

8 ноября встретятся «Крылья Советов» — «Оренбург», «Спартак» — «Акрон», «Зенит» — «Ростов» и «Балтика» — «Динамо» (Махачкала).

6 ноября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

7 ноября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Родина
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

8 ноября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо Мх

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

Источник: https://www.sport-express.ru/football/n/russia/premier/2026-2027/table/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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