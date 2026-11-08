Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Балтики» в Калининграде

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику» в матче 14-го тура РПЛ — 1:0.

На 4-й минуте гол забил Кирилл Зинович.

Хозяева могли сравнять счет в концовке первого тайма, но Брайан Хиль не реализовал пенальти на 45+6-й минуте.

«Динамо» прервало серию из шести матчей без побед в РПЛ — пять поражений и одна ничья. Махачкалинцы набрали 16 очков и занимают 11-е место в таблице чемпионата. «Балтика» с 17 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре РПЛ «Динамо» примет «Спартак» 22 ноября, «Балтика» сыграет на выезде с «Оренбургом» 21 ноября.