«Зенит» сенсационно потерял очки. Энрике исполнил шедевр, а «Ростов» показал характер
«Зенит» подходил к игре с «Ростовом», набрав мощный ход. Победная серия команды Сергея Семака в чемпионате достигла шести матчей. Две последние встречи петербуржцы провели без пропущенных голов: обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Крылья Советов» (3:0).
Результаты «Ростова» с приходом Дмитрия Кириченко тоже заслуживали внимания. После назначения 49-летнего специалиста дончане набрали 10 очков из 12 возможных в четырех турах РПЛ, не пропустив ни одного мяча. Впрочем, серия Кириченко нуждалась в проверке на другом уровне сопротивления — так что приезда южан в Северную столицу ждали с большим интересом.
Семак не стал экспериментировать со стартовым составом, выпустив на поле сильнейшие сочетания. С первых минут появился и Александр Соболев, которого ранее Валерий Карпин не вызвал в сборную России, объяснив свое решение состоянием здоровья форварда.
Единственный гол со стандарта
«Зенит» с первых минут забрал мяч и перевел игру на половину поля «Ростова». Практически сразу Педро имел возможность забить — пробил головой после фланговой подачи, но Артем Петров надежно сыграл на линии. Гости пытались встречать прессингом, однако петербуржцы достаточно ловко выходили из-под давления. В том числе благодаря Богдану Москвичеву, который уверенно играл ногами.
Хозяева чаще подходили к штрафной и на 15-й минуте открыли счет. Максим Глушенков подал со стандарта, а Дуглас Сантос выиграл верховую борьбу и направил мяч в угол.
«Зенит» искал и второй гол. Хозяева провели хорошую комбинацию с участием Артема Карпукаса, Соболева и Педро. Сантос прострелил на Глушенкова, который пяткой замыкал передачу в касание. Петров успел среагировать и спас свою команду.
Впрочем, ближе к перерыву ростовчане стали создавать больше проблем обороне сине-бело-голубых. Можно вспомнить выстрелы Олакунле Олусегуна и Виктора Мелехина. Так что интрига сохранялась.
Результативный тайм
«Зенит» провел первый тайм активнее, но гости показали, что не собираются мириться с минимальным отставанием. И после перерыва их желание отыграться конвертировалось в забитый мяч. Все произошло неожиданно: Олусегун с левого фланга ворвался в штрафную, ушел от Мантуана и пробил низом в дальний угол — Москвичев среагировал, но мяч попал в пятку Андраде и закатился в ворота петербуржцев.
Правда, хозяев пропущенный гол не смутил. Уже через пять минут Луис Энрике исполнил самый настоящий шедевр, получив пас от Карпукаса. Бразилец резко сместился к центру и нанес бильярдный удар в дальнюю «девятку» — без шансов для Петрова.
Казалось, что действующий чемпион спокойно доведет встречу до победы, однако в концовке южане показали характер. Зенитовская оборона грубо ошиблась: Роналдо выиграл верховое единоборство у Андраде и сделал скидку вперед, Лангович на скорости влетел в штрафную и прострелил в центр, а Комаров подстроился и вколотил мяч в сетку.
Хозяева пытались вырвать победу, но времени уже не хватило: 2:2 — сенсационная ничья в Петербурге. Тем не менее «Зенит» уходит на международную паузу в качестве лидера РПЛ, набрав вместе с «Динамо» 31 очко. По личным встречам сине-бело-голубые впереди.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
12
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|1 : 2
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|1 : 0
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|4 : 2
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|2 : 0
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|2 : 1
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|2 : 2
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3