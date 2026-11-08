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Зенит — Ростов 2:2: результат и обзор матча 14 тура РПЛ 8 ноября 2026 — видео голов

«Зенит» сенсационно потерял очки. Энрике исполнил шедевр, а «Ростов» показал характер

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в 14-м туре РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Максим Глушенков и Константин Кучаев.
Фото ФК «Зенит»
Но петербуржцы все равно уходят на паузу лидерами РПЛ.
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов

«Зенит» подходил к игре с «Ростовом», набрав мощный ход. Победная серия команды Сергея Семака в чемпионате достигла шести матчей. Две последние встречи петербуржцы провели без пропущенных голов: обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Крылья Советов» (3:0).

Результаты «Ростова» с приходом Дмитрия Кириченко тоже заслуживали внимания. После назначения 49-летнего специалиста дончане набрали 10 очков из 12 возможных в четырех турах РПЛ, не пропустив ни одного мяча. Впрочем, серия Кириченко нуждалась в проверке на другом уровне сопротивления — так что приезда южан в Северную столицу ждали с большим интересом.

Семак не стал экспериментировать со стартовым составом, выпустив на поле сильнейшие сочетания. С первых минут появился и Александр Соболев, которого ранее Валерий Карпин не вызвал в сборную России, объяснив свое решение состоянием здоровья форварда.

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Единственный гол со стандарта

«Зенит» с первых минут забрал мяч и перевел игру на половину поля «Ростова». Практически сразу Педро имел возможность забить — пробил головой после фланговой подачи, но Артем Петров надежно сыграл на линии. Гости пытались встречать прессингом, однако петербуржцы достаточно ловко выходили из-под давления. В том числе благодаря Богдану Москвичеву, который уверенно играл ногами.

Хозяева чаще подходили к штрафной и на 15-й минуте открыли счет. Максим Глушенков подал со стандарта, а Дуглас Сантос выиграл верховую борьбу и направил мяч в угол.

«Зенит» искал и второй гол. Хозяева провели хорошую комбинацию с участием Артема Карпукаса, Соболева и Педро. Сантос прострелил на Глушенкова, который пяткой замыкал передачу в касание. Петров успел среагировать и спас свою команду.

Впрочем, ближе к перерыву ростовчане стали создавать больше проблем обороне сине-бело-голубых. Можно вспомнить выстрелы Олакунле Олусегуна и Виктора Мелехина. Так что интрига сохранялась.

Луис Энрике.
Фото ФК «Зенит»

Результативный тайм

«Зенит» провел первый тайм активнее, но гости показали, что не собираются мириться с минимальным отставанием. И после перерыва их желание отыграться конвертировалось в забитый мяч. Все произошло неожиданно: Олусегун с левого фланга ворвался в штрафную, ушел от Мантуана и пробил низом в дальний угол — Москвичев среагировал, но мяч попал в пятку Андраде и закатился в ворота петербуржцев.

Правда, хозяев пропущенный гол не смутил. Уже через пять минут Луис Энрике исполнил самый настоящий шедевр, получив пас от Карпукаса. Бразилец резко сместился к центру и нанес бильярдный удар в дальнюю «девятку» — без шансов для Петрова.

Казалось, что действующий чемпион спокойно доведет встречу до победы, однако в концовке южане показали характер. Зенитовская оборона грубо ошиблась: Роналдо выиграл верховое единоборство у Андраде и сделал скидку вперед, Лангович на скорости влетел в штрафную и прострелил в центр, а Комаров подстроился и вколотил мяч в сетку.

Хозяева пытались вырвать победу, но времени уже не хватило: 2:2 — сенсационная ничья в Петербурге. Тем не менее «Зенит» уходит на международную паузу в качестве лидера РПЛ, набрав вместе с «Динамо» 31 очко. По личным встречам сине-бело-голубые впереди.

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Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Кевин Андраде
Луис Энрике (футболист)
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Максименко снова получил красную карточку. Второй раз за месяц удалился за фол за пределами штрафной
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов 2 : 2
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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