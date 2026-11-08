«Зенит» сенсационно потерял очки. Энрике исполнил шедевр, а «Ростов» показал характер

Но петербуржцы все равно уходят на паузу лидерами РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

08 ноября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» подходил к игре с «Ростовом», набрав мощный ход. Победная серия команды Сергея Семака в чемпионате достигла шести матчей. Две последние встречи петербуржцы провели без пропущенных голов: обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Крылья Советов» (3:0).

Результаты «Ростова» с приходом Дмитрия Кириченко тоже заслуживали внимания. После назначения 49-летнего специалиста дончане набрали 10 очков из 12 возможных в четырех турах РПЛ, не пропустив ни одного мяча. Впрочем, серия Кириченко нуждалась в проверке на другом уровне сопротивления — так что приезда южан в Северную столицу ждали с большим интересом.

Семак не стал экспериментировать со стартовым составом, выпустив на поле сильнейшие сочетания. С первых минут появился и Александр Соболев, которого ранее Валерий Карпин не вызвал в сборную России, объяснив свое решение состоянием здоровья форварда.

Единственный гол со стандарта

«Зенит» с первых минут забрал мяч и перевел игру на половину поля «Ростова». Практически сразу Педро имел возможность забить — пробил головой после фланговой подачи, но Артем Петров надежно сыграл на линии. Гости пытались встречать прессингом, однако петербуржцы достаточно ловко выходили из-под давления. В том числе благодаря Богдану Москвичеву, который уверенно играл ногами.

Хозяева чаще подходили к штрафной и на 15-й минуте открыли счет. Максим Глушенков подал со стандарта, а Дуглас Сантос выиграл верховую борьбу и направил мяч в угол.

«Зенит» искал и второй гол. Хозяева провели хорошую комбинацию с участием Артема Карпукаса, Соболева и Педро. Сантос прострелил на Глушенкова, который пяткой замыкал передачу в касание. Петров успел среагировать и спас свою команду.

Впрочем, ближе к перерыву ростовчане стали создавать больше проблем обороне сине-бело-голубых. Можно вспомнить выстрелы Олакунле Олусегуна и Виктора Мелехина. Так что интрига сохранялась.

Луис Энрике. Фото ФК «Зенит»

Результативный тайм

«Зенит» провел первый тайм активнее, но гости показали, что не собираются мириться с минимальным отставанием. И после перерыва их желание отыграться конвертировалось в забитый мяч. Все произошло неожиданно: Олусегун с левого фланга ворвался в штрафную, ушел от Мантуана и пробил низом в дальний угол — Москвичев среагировал, но мяч попал в пятку Андраде и закатился в ворота петербуржцев.

Правда, хозяев пропущенный гол не смутил. Уже через пять минут Луис Энрике исполнил самый настоящий шедевр, получив пас от Карпукаса. Бразилец резко сместился к центру и нанес бильярдный удар в дальнюю «девятку» — без шансов для Петрова.

Казалось, что действующий чемпион спокойно доведет встречу до победы, однако в концовке южане показали характер. Зенитовская оборона грубо ошиблась: Роналдо выиграл верховое единоборство у Андраде и сделал скидку вперед, Лангович на скорости влетел в штрафную и прострелил в центр, а Комаров подстроился и вколотил мяч в сетку.