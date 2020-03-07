Премьер-лига, 21-й тур: расписание и трансляции матчей

Второй тур весны-2020: «Ростов» против ЦСКА, «Спартак» — «Краснодара» и другие матчи.

Оренбург — Арсенал

7 марта. Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: А.Матюнин (Москва).

Динамо — Тамбов

7 марта. Москва. Стадион «Динамо». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург). ВАР: Турбин (Дмитров).

Рубин — Крылья Советов

8 марта. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Карасев (Москва).

Сочи — Урал

8 марта. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: Вилков (Нижний Новгород). ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону).

Локомотив — Ахмат

8 марта. Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ).

Судья: К.Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Еськов (Москва).

Ростов — ЦСКА

9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Васильев (Ижевск).

Спартак — Краснодар

9 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 16.30 (Матч Премьер).

Судья: С.С.Лапочкин (Санкт-Петербург). ВАР: Волошин (Смоленск).

Зенит — Уфа

9 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Судья: Сухой (Люберцы). ВАР: Мешков (Дмитров).