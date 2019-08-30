Премьер-лига, 8-й тур: расписание и результаты матчей
16:00
Последний летний тур — и РПЛ уходит в осень.
30 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 20.00 (Матч Премьер)
31 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (Матч Премьер)
31 августа. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер)
31 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч Премьер)
31 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер)
1 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер)
1 сентября. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер)
1 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч ТВ)
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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Как закончится матч 8-го тура премьер-лиги «Спартак» - «Зенит»?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи