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Премьер-лига, 8-й тур: расписание и результаты матчей

16:00
«Зенит» vs «Спартак»: Артем Дзюба (справа) против Георгия Джикии. Новая серия противостояния - 1 сентября. Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Зенит» vs «Спартак»: Артем Дзюба (справа) против Георгия Джикии. Новая серия противостояния - 1 сентября. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Последний летний тур — и РПЛ уходит в осень.

Крылья Советов — Динамо

30 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 20.00 (Матч Премьер)

Крылья Советов — Динамо

Уфа — Оренбург

31 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (Матч Премьер)

Уфа — Оренбург

Рубин — Сочи

31 августа. Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч Премьер)

Рубин — Сочи

Локомотив — Ростов

31 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена». 16.30 (Матч Премьер)

Локомотив — Ростов

Ахмат — Тамбов

31 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер)

Ахмат — Тамбов

Урал — Краснодар

1 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч Премьер)

Урал — Краснодар

Арсенал — ЦСКА

1 сентября. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (Матч Премьер)

Арсенал Т — ЦСКА

Спартак — Зенит

1 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (Матч ТВ)

Спартак — Зенит

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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