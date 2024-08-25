«Локомотив» — «Ростов»: Роналдо оформил дубль и сократил отставание гостей

«Ростов» сократил отставание в счете в матче против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ — 2:3.

На 90+6-й минуте дубль оформил Роналдо.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».