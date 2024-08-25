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«Локомотив» — «Ростов»: Роналдо оформил дубль и сократил отставание гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» сократил отставание в счете в матче против «Локомотива» в 6-м туре РПЛ — 2:3.

На 90+6-й минуте дубль оформил Роналдо.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
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12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
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 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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