Гладилин: «Барко пока рано сравнивать с Глушенковым»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал дебют аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в составе московской команды.

Хавбек отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).

«Да, Барко порадовал, конечно. Он хорошо сыграл, тут без вопросов. Как повлияет на него гол в первой же игре? В этом нет ничего удивительного, есть очень много случаев, когда футболист в первом же матче за новую команду забивает гол. Зачем далеко ходить — возьмите того же Глушенкова, который забивает за «Зенит».

Можно ли сравнить Барко с Глушенковым? Рано это делать. Давайте посмотрим еще несколько матчей. Эти ребята хорошо стартовали в новых клубах, но вы уверены, что они пройдут на таком уровне весь сезон?» — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.