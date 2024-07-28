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Сегодня, 22:09

Гладилин: «Барко пока рано сравнивать с Глушенковым»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал дебют аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в составе московской команды.

Хавбек отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).

«Да, Барко порадовал, конечно. Он хорошо сыграл, тут без вопросов. Как повлияет на него гол в первой же игре? В этом нет ничего удивительного, есть очень много случаев, когда футболист в первом же матче за новую команду забивает гол. Зачем далеко ходить — возьмите того же Глушенкова, который забивает за «Зенит».

Можно ли сравнить Барко с Глушенковым? Рано это делать. Давайте посмотрим еще несколько матчей. Эти ребята хорошо стартовали в новых клубах, но вы уверены, что они пройдут на таком уровне весь сезон?» — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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«Спартак» победил «Химки»: результаты матчей 2-го тура РПЛ

Бушманов назвал дебют Барко в «Спартаке» великолепным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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