«Краснодар» не сумел победить «Динамо» из Махачкалы и второй раз подряд сыграл вничью на старте сезона

«Краснодар» не сумел обыграть «Динамо» из Махачкалы в РПЛ

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче второго тура РПЛ — 0:0.

«Краснодар» (2 очка) занимает десятое место в РПЛ. «Динамо» (2) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».