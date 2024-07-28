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Сегодня, 22:05

«Краснодар» не сумел победить «Динамо» из Махачкалы и второй раз подряд сыграл вничью на старте сезона

«Краснодар» не сумел обыграть «Динамо» из Махачкалы в РПЛ
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала).
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче второго тура РПЛ — 0:0.

«Краснодар» (2 очка) занимает десятое место в РПЛ. «Динамо» (2) идет 12-м в турнирной таблице.

В следующих матчах команды сыграют в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. «Быки» 31 июля на своем поле примут ЦСКА, а махачкалинцы на следующий день на своем поле примут «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо Мх

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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