Экс-агент Бальде рассказал о сотрудничестве с представителями полузащитника «Динамо» Фомина

Бывший агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в разговоре с «СЭ» рассказал о сотрудничестве с представителями полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

«Мы сотрудничаем с агентами Фомина. Если на рынке появится какая-то возможность перехода, мы доведем это до них», — сказал Пасторелло «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.