«Чемпионат Белоруссии? У нас в парках на шашлыках больше собирается». Главный тренер «Урала» высказался о футболе во время пандемии

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал интервью «СЭ», в котором, в частности, рассказал о своем отношении чемпионату Белоруссии, который не прерывался во время пандемии коронавируса.

— В каждой стране свой подход к вопросу эпидемии, — сказал Парфенов. — В Белоруссии руководство страны посчитало, что в футбол играть можно — и вперед, ребята! Правда, там на трибунах столько народа, что никакой вирус не страшен. У нас в парках на шашлыках больше собирается. Первым возобновился чемпионат в Германии. Но там обстановка с распространением эпидемии уже под контролем. И это стало решающим фактором для возвращения футбола.

Полностью интервью с Парфеновым читайте — здесь