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«Чемпионат Белоруссии? У нас в парках на шашлыках больше собирается». Главный тренер «Урала» высказался о футболе во время пандемии

17:40
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Парфенов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал интервью «СЭ», в котором, в частности, рассказал о своем отношении чемпионату Белоруссии, который не прерывался во время пандемии коронавируса.

— В каждой стране свой подход к вопросу эпидемии, — сказал Парфенов. — В Белоруссии руководство страны посчитало, что в футбол играть можно — и вперед, ребята! Правда, там на трибунах столько народа, что никакой вирус не страшен. У нас в парках на шашлыках больше собирается. Первым возобновился чемпионат в Германии. Но там обстановка с распространением эпидемии уже под контролем. И это стало решающим фактором для возвращения футбола.

Полностью интервью с Парфеновым читайте — здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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