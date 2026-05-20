Чемпион РПЛ «Зенит» объявил об уходе в отпуск и назвал дату возобновления тренировок

Чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26 «Зенит» объявил о начале летнего отпуска.

«После завоевания 12-го в своей истории чемпионского титула сине-бело-голубые отправились на каникулы, которые продлятся один месяц», — сообщила пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Сине-бело-голубые планируют собраться в Санкт-Петербурге 18 июня. После предсезонного медицинского осмотра футболисты команды приступят к тренировочным сборам, которые пройдут на базе в Удельном парке.

17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в 30-м туре РПЛ, набрал 68 очков и завоевал чемпионский титул. Вторым финишировал «Краснодар», который отстал от сине-бело-голубых на 2 балла.