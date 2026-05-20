«Рубин» выйдет из отпуска и приступит к тренировочному процессу 17 июня

Пресс-служба «Рубина» сообщила, что команда вернется из отпуска и приступит к тренировкам 17 июня.

Сборы начнутся на базе «Рубина» в Казани.

«Соперники по товарищеским матчам будут объявлены позже», — сказано в заявлении пресс-службы в официальном Telegram-канале «Рубина».

17 мая казанцы сыграли вничью с «Пари НН» (2:2) в заключительном, 30-м туре чемпионата России. «Рубин» завершил сезон-2025/26 на восьмом месте РПЛ с 43 очками.