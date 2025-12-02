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Челестини назвал самый запоминающийся момент за полгода в России

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о самом запоминающемся моменте за полгода в России

— Самый запоминающийся момент для вас за полгода в России?

— Если бы мне сказали, что мои пять месяцев в России будут такие, то я вряд ли бы мог ждать еще что-то. Первый матч и сразу первый трофей, Суперкубок. Это мой первый титул как тренера за пределами Швейцарии, это особенный момент для меня. Эта победа связала нас с игроками и дала нам мотивацию.

— Есть ли любимое место в Москве?

— Есть много мест. Я хожу в театры, в рестораны. Был в Большом театре несколько раз.

— Есть, что удивило в РПЛ?

— Я знал, что это тяжелая лига. Здесь много прекрасных стадионов. Чемпионат мира был недавно, это тоже было одной из причин, почему я приехал сюда работать. Удивило тактическое расположение: практически 10 команд в лиге играют со схемой 5-4-1, раньше такого никогда не видел. Это заставило меня ломать голову, но мне это понравилось. Команды постоянно используют эту схему. Даже «Динамо» Карпина играло 4-3-3, но в обороне опорник опускался в защиту и была схема 5-4-1.

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

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Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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