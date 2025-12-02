Челестини назвал самый запоминающийся момент за полгода в России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о самом запоминающемся моменте за полгода в России

— Самый запоминающийся момент для вас за полгода в России?

— Если бы мне сказали, что мои пять месяцев в России будут такие, то я вряд ли бы мог ждать еще что-то. Первый матч и сразу первый трофей, Суперкубок. Это мой первый титул как тренера за пределами Швейцарии, это особенный момент для меня. Эта победа связала нас с игроками и дала нам мотивацию.

— Есть ли любимое место в Москве?

— Есть много мест. Я хожу в театры, в рестораны. Был в Большом театре несколько раз.

— Есть, что удивило в РПЛ?

— Я знал, что это тяжелая лига. Здесь много прекрасных стадионов. Чемпионат мира был недавно, это тоже было одной из причин, почему я приехал сюда работать. Удивило тактическое расположение: практически 10 команд в лиге играют со схемой 5-4-1, раньше такого никогда не видел. Это заставило меня ломать голову, но мне это понравилось. Команды постоянно используют эту схему. Даже «Динамо» Карпина играло 4-3-3, но в обороне опорник опускался в защиту и была схема 5-4-1.

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря на «Ozon Арене». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.