Москвичев признался, что примеры Мантуана и Акинфеева вдохновили его после разрыва «крестов»

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в интервью «СЭ» рассказал, историями каких футболистов вдохновлялся во время восстановления после разрыва крестообразных связок.

«О, я много чего смотрел, изучал истории. Такие примеры, как Игорь Акинфеев, конечно, вдохновляют. А Мантуан, который носится по своей бровке и ему никак это не мешает? Люди рвали «кресты» дважды и возвращались на высочайший уровень. Я понимал, что ничем не хуже. Хотелось найти поддержку в реальном опыте, а не только слышать банальные фразы в духе «ты вернешься сильнее». Плюс много общался с физиотерапевтом «Зенита» Тони (Антонио Тапиа де ла Рубиа. — Прим. «СЭ»), который работал с Акинфеевым в ЦСКА тогда, когда тот рвал «кресты», — сказал Москвичев «СЭ».

В минувшем сезоне Москвичев выступал за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». 21-летний голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль. В мае 2025-го он порвал «кресты», после чего вернулся к тренировкам в общей группе только в ноябре.