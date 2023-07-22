Нагорных: «По Тикнизяну «Локомотив» получил одно предложение, но оно было неадекватным»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что московский клуб отклонил предложение от одного из европейских клубов по защитнику Наиру Тикнизяну.

— По Тикнизяну клуб получил одно предложение, но оно было неадекватное, учитывая мастерство Наира. Если будет адекватное предложение, мы будем рассматривать его.

— В свое время вы купили Тикнизяна за 5 миллионов евро, это большие деньги. Под адекватным предложением вы имеете в виду цену хотя бы аналогичную той, за которую вы его приобрели?

— Цена, за которую «Локомотив» в свое время заключил контракт.

— 5 миллионов евро?

— 5 с половиной, если быть точнее.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. В первом матче сезона-2023/24 против «Рубина» (2:2) футболист забил один гол.

Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга, он играл за молодежные сборные России разных возрастов, но позднее принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро, его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.