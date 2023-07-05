Чанов: «Приостановка контрактов Эджуке и Сигурдссона не должна быть неожиданностью для ЦСКА»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о том, что полузащитники Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон вновь воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракты с армейцами.
«Мне кажется не столько они виноваты, сколько, я бы так сказал, политика. Им же разрешили приостанавливать контракты. Я думаю, что от них это не зависит», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чанова.
Также он ответил на вопрос, не станет ли это проблемой для ЦСКА в предстоящем сезоне.
«Надо посмотреть, кто появится на их местах. Вполне возможно, люди уже знали, что такое может произойти. Это не должно было стать неожиданностью. Посмотрим кто их заменит, а потом эта ситуация может в любой момент поменяться. Я думаю, они не хотели бы приостанавливать контракт. Не думаю, что это сильно повлияет. Уже играли без них. Я никакой проблемы не замечаю», — добавил специалист.
В прошлом сезоне Эджуке выступал на правах аренды в «Герте», а Сигурдссон — в «Норчепинге». 5 июля пресс-служба ЦСКА сообщила, что оба игрока проведут следующий сезон в других командах.
В первом туре нового сезона РПЛ, который стартует 21 июля, армейцы встретятся с «Уралом».
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15
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