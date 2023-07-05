Агент: «Голенков — футболист «Ростова», ничего другого не рассматриваем»
Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, заявил, что форвард не уйдет из клуба.
«Егор — футболист «Ростова», мы ничего другого не рассматриваем. Сейчас ему нужно закрепиться в основном составе. У него серьезные конкуренты, будет работать. Рассчитывает ли на него Валерий Георгиевич? Спросите у него», — цитирует «РБ Спорт» агента.
Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. Контракт 23-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2026 года.
В сезоне-2022/23 нападающий провел 29 матчей в РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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