Писарский, Гарре и еще два игрока «Крыльев» сменили игровые номера
Четыре игрока «Крыльев Советов» сменили игровые номера, сообщает пресс-служба самарцев.
Владимир Писарский взял 77-й номер, под которым он ранее играл в «Оренбурге». До этого форвард выступал за самарцев под 9-м номером. Бенхамин Гарре теперь будет выступать под 10-м номером (ранее 28-й). Денис Якуба взял 18-й номер (ранее 10-й), а Никита Салтыков — 14-й (ранее 25-й).
В сезоне-2022/23 «Крылья Советов» с 32 очками финишировали на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/9773
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