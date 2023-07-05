Писарский, Гарре и еще два игрока «Крыльев» сменили игровые номера

Четыре игрока «Крыльев Советов» сменили игровые номера, сообщает пресс-служба самарцев.

Владимир Писарский взял 77-й номер, под которым он ранее играл в «Оренбурге». До этого форвард выступал за самарцев под 9-м номером. Бенхамин Гарре теперь будет выступать под 10-м номером (ранее 28-й). Денис Якуба взял 18-й номер (ранее 10-й), а Никита Салтыков — 14-й (ранее 25-й).

В сезоне-2022/23 «Крылья Советов» с 32 очками финишировали на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.