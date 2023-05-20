Чанов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча армейцев со «Спартаком».

«Желаю ЦСКА победы в дерби. Такое противостояние — это отдельная история. Нельзя даже предположить, что будет. В дерби всегда свои законы. Буду держать кулаки за армейцев. ЦСКА фаворит? В таких матчах фаворитов не бывает», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.