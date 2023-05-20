Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь Мхитаряна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хотел бы повторить путь своего соотечественника Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян — гордость всего армянского футбола сейчас. Конечно, хотелось бы повторить его путь. Нужно упорно работать и шаг за шагом идти к цели. Буду работать и идти к такому уровню, на котором сейчас играет Генрих», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». В этом сезоне его команда вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале турнира по сумме двух матчей «Милан» (3:0). В финале ЛЧ «Интер» встретится с «Манчестер Сити».