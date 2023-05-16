Чалов: «Время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны, сто процентов»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как на него повлиял опыт выступлений за швейцарский «Базель».

«Какую роль в прогрессе сыграли полгода в Швейцарии? Уверен, что время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов», — приводит «Чемпионат» слова Чалова.

Чалов выступал за «Базель» на правах аренды из ЦСКА во второй половине сезона-2021/22. Форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах.