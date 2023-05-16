Орещук: «На увольнение Орещука из «Динамо» в том числе повлияли финансы»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.

«Перед тренером в начале сезона стояла задача либо выиграть Кубок России, либо войти в тройку в чемпионате страны. Ни с тем, ни с другим он не справился. Наверное, на принятие решения повлияло в том числе и то, что команда уступила в матче столетия «Факелу» и сейчас разгромно проиграла «Ахмату». Также надо не упускать из вида финансовую составляющую контракта и пункт об автоматическом продлении соглашения», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Орещука.

Йоканович работал в «Динамо» с июня 2022 года и был уволен 14 мая 2023 года. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера команды будет 32-летний Павел Алпатов.

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич.