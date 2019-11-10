Чалов прервал свою «сухую» серию. Он не забивал 843 минуты
17:57
Отличившись на 55-й минуте матче против «Сочи», Федор Чалов прервал свою сухую серию в составе ЦСКА, насчитывавшую 843 минуты во всех турнирах. Последний раз 21-летний форвард поражал ворота «Краснодара» в десятом туре чемпионата России на 37-минуте встречи. (Денис Аль-Юсифи)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 20895Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...