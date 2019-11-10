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Чалов прервал свою «сухую» серию. Он не забивал 843 минуты

17:57
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Отличившись на 55-й минуте матче против «Сочи», Федор Чалов прервал свою сухую серию в составе ЦСКА, насчитывавшую 843 минуты во всех турнирах. Последний раз 21-летний форвард поражал ворота «Краснодара» в десятом туре чемпионата России на 37-минуте встречи. (Денис Аль-Юсифи)

Сочи — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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