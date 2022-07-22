Чалов: «Увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое»

Чалов рассказал, в чем прибавил за время аренды в «Базель»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, чем ему помогла аренда в «Базель». Форвард играл в Швейцарии на правах аренды с февраля до конца прошлого сезона.

— Каково вернуться в РПЛ после Швейцарии? У тебя есть ощущения, что ты перезагрузился и стал играть раскованнее?

— В какой-то степени да. В Швейцарии я стал более уверенным, научился определенным игровым моментам. Даже когда перестал попадать в состав, сделал полезные выводы.

— В чем конкретно ты прибавил?

— Не хочу говорить. Давайте посмотрим на поле.

— Окей, что тебя смущает в твоей игре? Над чем ты работаешь?

— Сейчас меня ничего не смущает. Плохо, что меня раньше что-то беспокоило.

— То есть это психология?

— Да. Сейчас я уверен в себе и своих силах. Просто выхожу на поле и получаю удовольствие.

— Это аренда в Швейцарии так сказалась? Или что-то еще?

— Все вместе. В Швейцарии я увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Считаю, каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое.