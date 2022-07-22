Чалов: «Увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, чем ему помогла аренда в «Базель». Форвард играл в Швейцарии на правах аренды с февраля до конца прошлого сезона.
— Каково вернуться в РПЛ после Швейцарии? У тебя есть ощущения, что ты перезагрузился и стал играть раскованнее?
— В какой-то степени да. В Швейцарии я стал более уверенным, научился определенным игровым моментам. Даже когда перестал попадать в состав, сделал полезные выводы.
— В чем конкретно ты прибавил?
— Не хочу говорить. Давайте посмотрим на поле.
— Окей, что тебя смущает в твоей игре? Над чем ты работаешь?
— Сейчас меня ничего не смущает. Плохо, что меня раньше что-то беспокоило.
— То есть это психология?
— Да. Сейчас я уверен в себе и своих силах. Просто выхожу на поле и получаю удовольствие.
— Это аренда в Швейцарии так сказалась? Или что-то еще?
— Все вместе. В Швейцарии я увидел другую жизнь, сравнил ее с тем, что есть в России. Считаю, каждый человек должен путешествовать, узнавать что-то новое.
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
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|1
|0
|0
|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1