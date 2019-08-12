Чалов может сыграть против "Спартака" в маске. У него перелом носа

Как стало известно "СЭ", нападающий ЦСКА Федор Чалов получил перелом носа в матче 5-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:0).

Встреча состоялась в воскресенье, 11 августа, в Москве. В концовке игры защитник сочинской команды Иван Миладинович в своей штрафной попал 21-летнему форварду локтем в лицо. Однако арбитр встречи Виталий Мешков пропустил этот фол и не назначил пенальти.

По всей видимости, в дерби со "Спартаком" Чалов выйдет на поле в защитной маске. Игра состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе "Открытие Арена" (начало - 20.00, время московское). (Виталий Айрапетов)

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