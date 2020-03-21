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Чалов хотел бы уехать играть в Англию

14:10
Федор Чалов. Фото Nike.
Федор Чалов. Фото Nike.
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что хотел бы уехать в один из ведущих европейских чемпионатов, но не обиделся, когда московский клуб не отпустил его в «Кристал Пэлас».

— Понятно, есть мечта поиграть в Европе, — рассказал Чалов в интервью Youtube-каналу комментатора Нобеля Арустамяна. — И для этого у меня должен быть европейский агент. Если я перееду в другую страну, то какое-то время будет сложно. И, наверное, мне может понадобиться помощь. В том числе и в бытовом плане.

После срыва трансфера в «Кристал Пэлас» я говорил с руководством ЦСКА. Мы пообщались с Евгением Ленноровичем Гинером. Он высказал свою позицию, и я ее уважаю. Принимаю его решение. На тот момент я был нужен ЦСКА, а так быстро найти замену было сложно.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g

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