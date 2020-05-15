Cергей Анохин: «Стыковые матчи отменили из-за большой загрузки календаря РПЛ»

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин в разговоре «СЭ» рассказал об итогах исполкома РФС, во время которого было принято решение возобновить чемпионат РПЛ и Кубок России.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ решено возобновить с 21 июня, сезоны в ФНЛ и ПФЛ признаны досрочно завершенными. В элитный дивизион напрямую выйдут «Ротор» и «Химки», а от стыковых матчей решено отказаться, и занявшие третье и четвертое место «Торпедо» и «Чертаново» лишились шанса на попадание в РПЛ.

— Поднимали вопрос возможного проведения стыковых матчей, с участием «Торпедо» и «Чертаново» и команд РПЛ?

— Мы обсуждали это до исполкома с руководством РФС, было много прений, и в итоге выбрали самый приемлемый для российского футбола вариант. Безусловно, я расстроен, что эти московские клубы остались пока в ФНЛ. Будем надеяться, что в следующем сезоне они смогут собраться и завоевать путевки в РПЛ.

— «Шинник» сыграет в Кубке России. Почему в календаре не нашлось еще два окна под стыковые матчи по окончании чемпионата?

— Ярославцы играют на Кубок 24 июня, а стыковые матчи решили не играть из-за большой загрузки календаря РПЛ — это был основной аргумент.

— По той же причине досрочно завершили сезон в ПФЛ?

— ПФЛ решили не возобновлять из-за сложности проведения самих матчей. Они достаточно затратные в нынешних условиях, которые согласовываются с Роспотребнадзором. Сложно провести их качественно, не подвергая людей опасности заражения.

— Когда клубам разрешат тренироваться в Москве?

— К сожалению, в Москве самая сложная эпидемиологическая ситуация. Дай бог, чтобы мы смогли провести матчи премьер-лиги в столице. Надеюсь, столичные власти помогут нам в этом. Что касается массового и детско-юношеского футбола, вопрос отложен до 31 июля. Каждый регион вправе обращаться в РФС и местные органы власти, поэтому при наличии определенных условий в каких-то субъектах могут разрешить. (Евгений Белоусов)