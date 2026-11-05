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Галактионов ушел, но он не ушел. «Локомотив» продолжает удивлять

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Решение о расставании с главным тренером принято, однако именно он проведет матч с «Рубином».

«Локомотив» штормит. 11 очков после 13 туров — худший старт в российской истории клуба, 14-е место, зона стыковых матчей, разгром от «Спартака» — 0:4. Железнодорожники катятся под откос, и конца и края этому падению не видно. А теперь еще и удивительная история с главным тренером.

В футбольном мире вовсю ходит информация о решении расстаться с Михаилом Галактионовым. Об уходе пишут СМИ, его обсуждают журналисты, специалисты и болельщики. «Локомотив» не выступил с опровержением, что фактически является подтверждением. Иначе бы мы точно прочитали, что новость не соответствует действительности.

Самое удивительное не это, а то, что специалист проведет еще один матч — в пятницу против «Рубина». И только затем покинет команду.

Михаил Галактионов.«Локомотив» катится под откос. Но свести все проблемы к фигуре Галактионова — ошибка

То есть Галактионов виртуально ушел. Но реально еще не ушел. Клуб отправляет провести важнейшую встречу тренера, которому уже объявлен приговор.

И матч с «Рубином» превращается в нечто странное. Футболисты понимают, что в пятницу Галактионов, судя по всему, в последний раз выведет их на поле. Что уже после встречи с ними будет работать другой специалист. Со своими требованиями, взглядами на футбол, отношением к конкретным игрокам.

С какими мыслями команда выйдет на матч? Как футболисты будут воспринимать установки тренера, который уже фактически уволен?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не лучше положение и у самого Галактионова, которому придется мотивировать футболистов в роли хромой утки.

И ведь речь не о команде, спокойно располагающейся в середине таблицы, где от одного матча мало что зависит. «Локомотив» находится в глубоком кризисе, в шаге от зоны прямого вылета. Ему необходимы максимальная концентрация, спокойствие, уверенность. А создается только дополнительная нервозность.

Михаил Галактионов.«Плохо на душе». Галактионов снова высказался об отставке — теперь после провала «Локомотива» в дерби

Можно понять желание руководства использовать паузу на матчи сборных для поиска нового специалиста. Но разве нельзя было поступить проще? Если решение принято, поблагодарить Галактионова за работу, объявить об отставке и доверить встречу с «Рубином» кому-то из его помощников. Это нормальная практика.

В «Локомотиве» же решили пойти своим путем. Посмотрим, куда он приведет.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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