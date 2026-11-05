Галактионов ушел, но он не ушел. «Локомотив» продолжает удивлять

Решение о расставании с главным тренером принято, однако именно он проведет матч с «Рубином».

«Локомотив» штормит. 11 очков после 13 туров — худший старт в российской истории клуба, 14-е место, зона стыковых матчей, разгром от «Спартака» — 0:4. Железнодорожники катятся под откос, и конца и края этому падению не видно. А теперь еще и удивительная история с главным тренером.

В футбольном мире вовсю ходит информация о решении расстаться с Михаилом Галактионовым. Об уходе пишут СМИ, его обсуждают журналисты, специалисты и болельщики. «Локомотив» не выступил с опровержением, что фактически является подтверждением. Иначе бы мы точно прочитали, что новость не соответствует действительности.

Самое удивительное не это, а то, что специалист проведет еще один матч — в пятницу против «Рубина». И только затем покинет команду.

То есть Галактионов виртуально ушел. Но реально еще не ушел. Клуб отправляет провести важнейшую встречу тренера, которому уже объявлен приговор.

И матч с «Рубином» превращается в нечто странное. Футболисты понимают, что в пятницу Галактионов, судя по всему, в последний раз выведет их на поле. Что уже после встречи с ними будет работать другой специалист. Со своими требованиями, взглядами на футбол, отношением к конкретным игрокам.

С какими мыслями команда выйдет на матч? Как футболисты будут воспринимать установки тренера, который уже фактически уволен?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не лучше положение и у самого Галактионова, которому придется мотивировать футболистов в роли хромой утки.

И ведь речь не о команде, спокойно располагающейся в середине таблицы, где от одного матча мало что зависит. «Локомотив» находится в глубоком кризисе, в шаге от зоны прямого вылета. Ему необходимы максимальная концентрация, спокойствие, уверенность. А создается только дополнительная нервозность.

Можно понять желание руководства использовать паузу на матчи сборных для поиска нового специалиста. Но разве нельзя было поступить проще? Если решение принято, поблагодарить Галактионова за работу, объявить об отставке и доверить встречу с «Рубином» кому-то из его помощников. Это нормальная практика.

В «Локомотиве» же решили пойти своим путем. Посмотрим, куда он приведет.