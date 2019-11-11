CAS принял к производству иск «Ростова» к Бердыеву

CAS принял к производству иск «Ростова» к Курбану Бердыеву и РФС, cообщил Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что стороны уже обменялись документами по делу. Первое заседание спортивного арбитражного суда состоится, скорее всего в конце января.

Как сообщалось ранее, 67-летний специалист отсудил у «Ростова» 520 тысяч евро. Однако ростовчане выплатили только 60 тысяч евро, не став выплачивать оставшуюся сумму. РФС запретил ростовчанам регистрировать новых футболистов, из-за чего «Ростов» решил обратиться в CAS.